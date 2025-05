Usa, nuove restrizioni alla stampa: al Pentagono giornalisti saranno scortati

(Adnkronos) – Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha emesso ordini che impongono ai giornalisti di avere una scorta ufficiale in gran parte dell’edificio del Pentagono, nell’ultima di una serie di restrizioni imposte dall’amministrazione Trump alla stampa. Le misure, che entrano in vigore immediatamente, impediscono ai giornalisti qualificati di recarsi presso la maggior parte della sede centrale del Dipartimento della Difesa ad Arlington, in Virginia, a meno che non abbiano un’approvazione ufficiale e una scorta. “Sebbene il Dipartimento continui a impegnarsi per la trasparenza, è altrettanto tenuto a proteggere le informazioni Csni (intelligence classificata) e quelle sensibili, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe mettere in pericolo la vita dei militari statunitensi”, ha affermato Hegseth, definendo la protezione delle informazioni riservate dell’intelligence nazionale e la sicurezza operativa “un imperativo irrinunciabile per il Dipartimento”. La Pentagon Press Association, un’organizzazione che rappresenta gli interessi della stampa che si occupa delle forze armate statunitensi, ha commentato che le nuove regole sembrano rappresentare un “attacco diretto alla libertà di stampa”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)