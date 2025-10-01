17.3 C
Firenze
mercoledì 1 Ottobre 2025
Usa, nuovo shutdown: Casa Bianca accusa i democratici

(Adnkronos) – Negli Stati Uniti scatta un nuovo shutdown delle attività del governo. Sul sito web della Casa Bianca viene mostrato un contatore arrivato a zero con la didascalia che accusa i democratici per lo shutdown e un altro che indica ore e minuti dall’inizio dello shutdown. “Democrat Shutdown”, si legge in un post su X della Casa Bianca.  

L’ultima situazione del genere risale al primo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca, quando tra il 2018 e il 2019 andò avanti per oltre cinque settimane. 

