Usa, Nyt: “Trump mostra segni stanchezza”. E lui replica: “Mai lavorato così tanto”

(Adnkronos) – Botta e risposta tra New York Times e Donald Trump sul suo stato di salute fisica. Il giornale ha rivelato in un’analisi che il presidente americano starebbe gradualmente riducendo le apparizioni pubblico, con eventi ufficiali ridotti del 39% rispetto al 2017, all’inizio del suo primo mandato. Il primo appuntamento della giornata viene fissato mediamente più tardi (12:08 anziché 10:31) e le sue apparizioni pubbliche si concentrano quasi ormai tutte tra mezzogiorno e le 17, con alcune che mostrerebbero “chiari segni di stanchezza”.  

Il tycoon ha risposto su Truth Social definendo il giornale “nemico del popolo”: “Quello che faccio richiede molto lavoro ed energia, e non ho mai lavorato così duramente come sto facendo ora”.  

