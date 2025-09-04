“Usa responsabili di 11 omicidi extragiudiziali”, l’accusa del Venezuela

(Adnkronos) – Il ministro dell’Interno venezuelano Diosdado Cabello ha accusato gli Stati Uniti di aver commesso 11 omicidi extragiudiziali dopo che le forze statunitensi hanno attaccato un motoscafo che, secondo Washington, apparteneva alla banda criminale Tren de Aragua e trasportava droga dal Venezuela negli Usa. Il presidente Donald Trump, così come i canali social della Casa Bianca, ha pubblicato un video dell’attacco e della successiva esplosione. “Hanno ucciso 11 persone senza un giusto processo. Chiedo se è possibile farlo”, ha detto Cabello alla televisione venezuelana. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)