Usa-Russia, nuovi colloqui a Istanbul: “Ma l’Ucraina non è in agenda”

(Adnkronos) – E’ iniziato il nuovo giro di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Russia. A ospitare le delegazioni, il consolato russo a Istanbul, in Turchia. Lo riferisce la tv satellitare al-Jazeera. La notizia viene riportata anche dai media russi. Diversi i temi sul tavolo, ma l’Ucraina “non è assolutamente nell’agenda”, ha precisato ieri la portavoce del dipartimento di Stato Usa, Tamy Bruce. In discussione oggi, ha spiegato, la normalizzazione delle relazioni diplomatiche e l’operatività delle ambasciate, ridotta drasticamente dopo l’invasione russa dell’Ucraina. “Per la normalizzazione delle relazioni in senso ampio è necessaria una pace fra Russia e Ucraina”, ha aggiunto. Già lo scorso febbraio si era svolto a Istanbul un round di colloqui fra Stati Uniti e Russia dedicato al rilancio delle relazioni diplomatiche. Secondo l’agenzia russa Tass, la delegazione russa è guidata dall’ambasciatore a Washington, Aleksandr Darchiyev. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)