10.3 C
Firenze
mercoledì 3 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Usa, sospese richieste immigrazione per cittadini provenienti da 19 paesi

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il governo degli Stati Uniti ha sospeso le domande di immigrazione per cittadini provenienti da 19 paesi. Secondo un memorandum ufficiale divulgato ieri, i Servizi per la Cittadinanza e l’Immigrazione degli Stati Uniti hanno sospeso l’elaborazione delle domande di green card e cittadinanza per chi proviene da Paesi già soggetti alle restrizioni di viaggio annunciate dal Presidente Donald Trump a giugno. 

Il divieto di ingresso negli Stati Uniti riguarda i cittadini di Afghanistan, Birmania, Ciad, Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen. Gli altri sette paesi interessati sono Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan e Venezuela. Nella tarda serata di ieri il presidente degli Stati Uniti ha lanciato un violento attacco contro gli immigrati somali, affermando che i migranti provenienti dal paese africano non sono benvenuti negli Stati Uniti. 

“Non li voglio nel nostro paese. Sarò onesto con voi, ok. Qualcuno dirà: ‘Oh, questo non è politicamente corretto.’ Non mi interessa. Non li voglio nel nostro paese”, ha affermato al termine di una riunione di gabinetto, sostenendo poi che gli Stati Uniti “andrebbero nella direzione sbagliata continuando ad accogliere spazzatura nel nostro paese”. “Con la Somalia, che è a malapena un paese, sapete, non hanno niente. Corrono in giro uccidendosi a vicenda. Non c’è alcuna struttura,” ha affermato Trump. 

Successivamente si è dedicato a criticare la rappresentante Ilhan Omar, democratica e prima somalo-americana eletta al Congresso. “La guardo sempre,” ha detto Trump, aggiungendo che Omar “odia tutti. E penso che sia una persona incompetente”. “La sua ossessione per me è inquietante,” ha scritto Omar in un post sui social media. “Spero che riceva l’aiuto di cui ha disperatamente bisogno.” 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
10.3 ° C
12.1 °
10 °
75 %
0.6kmh
88 %
Mer
12 °
Gio
10 °
Ven
10 °
Sab
12 °
Dom
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1407)ultimora (1318)demografica (46)sport (43)attualità (32)Regione Toscana (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati