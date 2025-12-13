7.4 C
Firenze
domenica 14 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Usa, sparatoria alla Brown University di Providence: “Almeno venti feriti”. Fermato un sospetto

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Sparatoria alla Brown University di Providence a Rhode Island negli Stati Uniti. Secondo quanto riportano l’Abc 6 News il campus avrebbe chiesto ai giovani studenti di restare nascosti e chiudere a chiave le porte delle stanze. I media locali parlano di “almeno venti feriti” nel corso della sparatoria vicino alla Facoltà di Ingegneria.  

Un sospetto è sotto custodia delle forze dell’ordine, riferisce la Cnn, che lo hanno arrestato. La polizia ha chiesto, comunque, e prudenzialmente di stare lontani dalla zona di Hope Street.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
7.4 ° C
9.5 °
6 °
67 %
0.9kmh
0 %
Dom
12 °
Lun
13 °
Mar
12 °
Mer
13 °
Gio
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1437)ultimora (1316)sport (61)Eurofocus (30)demografica (30)attualità (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati