Usa, sparatoria alla Brown University di Providence: “Almeno venti feriti”. Fermato un sospetto

(Adnkronos) – Sparatoria alla Brown University di Providence a Rhode Island negli Stati Uniti. Secondo quanto riportano l’Abc 6 News il campus avrebbe chiesto ai giovani studenti di restare nascosti e chiudere a chiave le porte delle stanze. I media locali parlano di “almeno venti feriti” nel corso della sparatoria vicino alla Facoltà di Ingegneria.

Un sospetto è sotto custodia delle forze dell’ordine, riferisce la Cnn, che lo hanno arrestato. La polizia ha chiesto, comunque, e prudenzialmente di stare lontani dalla zona di Hope Street.

internazionale/esteri

