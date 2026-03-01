15.2 C
domenica 1 Marzo 2026
Usa, sparatoria in un bar di Austin: si indaga per terrorismo, possibile legame con attacco Iran

(Adnkronos) – L’Fbi sta indagando su un possibile atto di terrorismo in relazione alla sparatoria con tre morti, tra cui l’attentatore, e 14 feriti, scoppiata poco prima delle 2 del mattino di oggi in un bar molto noto del quartiere dei divertimenti di Austin, in Texas.  

A quanto riporta il New York post, citando “alcune fonti”, a sparare sarebbe stato un ex residente di New York City “probabilmente motivato dagli attacchi statunitensi all’Iran”. L’uomo, cittadino statunitense originario del Senegal, aveva un Corano in auto e abiti descritti come abiti islamici quando ha aperto il fuoco nel Buford’s Backyard Beer Garden, vicino al campus dell’Università del Texas ad Austin, secondo fonti a conoscenza delle indagini riportate ancora dal Ny Post, secondo cui l’attentatore avrebbe alcuni precedenti. 

“Ovviamente è ancora troppo presto per determinare l’esatta motivazione, ma c’erano indizi sull’argomento e nel suo veicolo che indicavano un potenziale legame con il terrorismo”, ha dichiarato ai giornalisti Alex Doran, agente speciale facente funzioni responsabile dell’ufficio dell’Fbi di San Antonio, in un aggiornamento domenica. Tre delle persone ricoverate in ospedale sono in condizioni critiche, hanno detto i funzionari. 

