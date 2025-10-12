18.5 C
Usa, sparatoria in un ristorante della Carolina del Sud: almeno 4 morti

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) –
Almeno quattro persone sono state uccise in una sparatoria in un ristorante sull’isola di St Helena nella Carolina del Sud, dove un aggressore ha aperto il fuoco poco dopo la mezzanotte di domenica, ha riferito la polizia locale in un comunicato. Centinaia di persone si trovavano all’interno del ristorante in quel momento. Altre quattro sono state ricoverate in ospedale con ferite potenzialmente mortali, e almeno altre 20 sono rimaste ferite, hanno aggiunto le autorità. L’Ufficio dello Sceriffo della Contea di Beaufort non ha fornito ulteriori dettagli sull’incidente, comprese le circostanze della sparatoria o un possibile movente. 

internazionale/esteri

© Riproduzione riservata

