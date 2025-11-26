9 C
Firenze
mercoledì 26 Novembre 2025
Usa, spari vicino alla Casa Bianca: colpiti due militari

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Sparatoria vicino alla Casa Bianca, tra la 17esima e la I strada. Lo riferisce la Nbc citando la polizia di Washington. Due militari in uniforme, apparentemente membri della Guardia Nazionale statunitense, sono stati raggiunti da colpi d’arma da fuoco nel centro di Washington, ha aggiunto l’Abc citando proprie fonti.  

Un sospetto è stato arrestato, ha reso noto la polizia metropolitana di Washington su ‘X’. “La zona è stata messa in sicurezza. Un sospettato è in custodia”, si legge sul post. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

