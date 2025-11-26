Usa, spari vicino alla Casa Bianca: colpiti due militari

(Adnkronos) – Sparatoria vicino alla Casa Bianca, tra la 17esima e la I strada. Lo riferisce la Nbc citando la polizia di Washington. Due militari in uniforme, apparentemente membri della Guardia Nazionale statunitense, sono stati raggiunti da colpi d’arma da fuoco nel centro di Washington, ha aggiunto l’Abc citando proprie fonti.

Un sospetto è stato arrestato, ha reso noto la polizia metropolitana di Washington su ‘X’. “La zona è stata messa in sicurezza. Un sospettato è in custodia”, si legge sul post.

—

internazionale/esteri

