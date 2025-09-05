24.4 C
Usa, Trump rinomina il Pentagono in Dipartimento della Guerra

Ultima ora
(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump firmerà in giornata l’ordine esecutivo per cambiare il nome del Dipartimento della Difesa in Dipartimento della Guerra, ripristinando la denominazione in uso fino agli anni ’40. Secondo il testo dell’ordine, visionato dalla Bbc, l’obiettivo è “proiettare forza e determinazione”. La nuova denominazione sarà inizialmente utilizzata come “titolo secondario”, in attesa dell’approvazione definitiva del Congresso.  Il segretario alla Difesa Pete Hegseth assumerà il titolo di segretario della Guerra e dovrà proporre misure legislative per rendere permanente la modifica. La Casa Bianca non ha ancora comunicato i costi dell’operazione, ma i media statunitensi stimano un prezzo vicino al miliardo di dollari per aggiornare loghi, uniformi, indirizzi e-mail e documentazione ufficiale. Trump ha più volte sostenuto che il vecchio nome riflette meglio “un’incredibile storia di vittorie” nelle due guerre mondiali, mentre critica l’attuale approccio del Pentagono, accusato di essere “troppo concentrato su diversità e inclusione”. La proposta ha già suscitato polemiche in Congresso. Il senatore democratico Andy Kim ha definito l’idea “infantile”, affermando che “gli americani vogliono prevenire le guerre, non celebrarle”.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

