martedì 10 Febbraio 2026
Usa, uccisa figlia Jeff Johnson: candidato Gop Minnesota sospende campagna elettorale

(Adnkronos) – Haley Marie Tauber, la figlia 22enne di Jeff Johnson, candidato repubblicano a governatore del Minnesota, è stata accoltellata a morte nel suo appartamento. Lo riporta il New York Post. 

La polizia locale ritiene che si sia trattato di omicidio e tentato suicidio da parte del marito di Haley, il ventitreenne Dylan Michael Tauber, anch’egli trovato gravemente ferito nel loro appartamento. Johnson ha sospeso la sua campagna elettorale. 

