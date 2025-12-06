8.8 C
Usa, via libera alla vendita di missili all’Italia per 301 miliardi di dollari

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Il Dipartimento di Stato Usa ha approvato “una possibile vendita al governo italiano” di missili “Joint Air-to-Surface Standoff Missiles with Extended Range e relative attrezzature per un costo stimato di 301 milioni di dollari”. E’ quanto si legge in una nota della Defense Security Cooperation Agency (Dsca), che ha notificato il Congresso.  

Viene precisato che “i
l governo italiano ha richiesto l’acquisto di 100 Agm-158B/B-2 Joint Air-to-Surface Standoff Missiles with Extended Range (Jassm-Er)” e che la “possibile vendita” servirà a “sostenere gli obiettivi di politica estera e sicurezza nazionale degli Stati Uniti migliorando la sicurezza di un alleato Nato, una forza per stabilità politica e progresso economico in Europa”.  

E, prosegue la nota, “migliorerà le capacità dell’Italia di far fronte alle minacce attuali e future” con “sistemi avanzati di attacco a lungo raggio per l’impiego su caccia italiani, compresi, ma non solo, gli F-35”. 

 

