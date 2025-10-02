17.8 C
Firenze
giovedì 2 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Usai (Fai): “Giornate Autunno festa di valori culturali”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Le Giornate del Fai sono una grande festa che gli italiani percepiscono come la festa stessa dell’Italia, una celebrazione di valori culturali di cui oggi forse sentiamo ancora più bisogno. Il segreto del loro successo sta anche nella capacità di rinnovarsi ogni anno, grazie alla rete di volontari che propone iniziative sempre nuove e diverse”. Così Davide Usai, direttore generale del Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano, commentando l’edizione 2025 delle Giornate Fai d’Autunno, presentata al Viminale. 

Sul fronte delle partnership, Usai ha aggiunto: “Con Groupama si è sviluppato un rapporto valoriale e sinergico. Grazie al sostegno e alla vicinanza del suo amministratore delegato Pierre Cordier, abbiamo compreso come Fai e Groupama condividano valori fortissimi. È quasi naturale che questa storia d’amore prosegua”. 

cultura

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.8 ° C
18.8 °
16.4 °
42 %
7.2kmh
75 %
Gio
18 °
Ven
20 °
Sab
21 °
Dom
17 °
Lun
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (299)ultimora (179)fin (31)vid (21)tec (17)Lav (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati