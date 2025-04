Usain Bolt a Che tempo che fa, chi è l’uomo più veloce del mondo: la carriera

(Adnkronos) –

Usain Bolt sarà ospite oggi, domenica 6 aprile, a ‘Che tempo che fa’. Nello studio di Fabio Fazio, per un’anteprima TV esclusiva, arriva la leggenda dello sport: l’uomo più veloce del mondo, soprannominato ‘Lightning Bolt’. Usain Bolt è l’uomo più veloce nella storia umana che ha vinto nella sua carriera 11 medaglie d’oro ai Mondiali e 8 medaglie d’oro alle Olimpiadi, l’unico a vincere 3 volte la medaglia d’oro nei 100 metri e l’unico a vincere l’oro nei 100 metri e 200 metri in 3 edizioni consecutive (Pechino 2008, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016), oltre che in tre diverse edizioni dei Mondiali (Berlino 2009, Mosca 2013 e Pechino 2015). Soprannominato ‘Lightning Bolt’, è attualmente ancora il detentore del record mondiale dei 100 e 200 metri e della staffetta 4×100 metri. Bolt è nato nella parrocchia civile di Trelawny, una delle quattordici suddivisioni della Gaimaica con capoluogo Falmouth. Comincia a praticare sport sin dai primi anni di vita, prima con il cricket. Al liceo viene notato dall’allenatore che lo spinge a partecipare a gare di atletica leggera. Nel 2001 Bolt vince la sua prima medaglia conquistando il secondo posto sui 200 metri piani nel campionato scolastico. E nella sua prima competizione a livello continentale, i CARIFTA Games dello stesso anno, ottiene due medaglie d’argento sui 200 e sui 400 metri piani. Ai Mondiali juniores di Kingston in finale conquista la medaglia d’oro con il tempo di 20″61, che fa di Bolt il più giovane campione mondiale juniores di sempre all’età di 15 anni. Sotto la guida del nuovo tecnico Fitz Coleman, Bolt diviene un professionista e, a partire dal 2004, si conferma come uno dei più talentuosi velocisti di sempre: stabilisce il nuovo primato mondiale juniores dei 200 metri con il tempo di 19″93, diventando il primo velocista juniores di sempre a correre la distanza in meno di 20 secondi.

Nel 2007 è stato l’uomo più veloce della storia, stabilendo il suo primo record mondiale sui 100 metri. E alle Olimpiadi di Pechino Bolt è diventato una star internazionale. In Cina, trionfa nel 100 metri sprint maschili assicurandosi così una leggendaria tripletta con il titolo nei 200 metri e nella staffetta 4×100. Ai Mondiali di Berlino nel 2009 ha vinto tre discipline e stabilito record mondiali sui 100 e sui 200 metri. Ai Campionati del Mondo 2011 è inciampato facendo una falsa partenza nella gara sui 100 metri ed è stato poi squalificato. Nel 2012 Bolt ha vinto tre medaglie d’oro olimpiche e nei Campionati del Mondo del 2013 e del 2015 ha vinto cinque importanti titoli internazionali (2 Olimpiadi, 3 Mondiali), diventando così il più grande velocista di tutti i tempi. Usain Bolt è legato sentimentalmente a Kasi Bennet, modella di professione. I due sono gentitori di tre figli: nel 2020 è nata Olympia Lightning. Nel 2021 Usain Bolt è diventato di nuovo papà di due gemelli, Saint Leo e Thunder. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)