Vacca (Aism): Charity Dinner “per un mondo libero dalla sclerosi multipla”

(Adnkronos) – “Le persone con sclerosi multipla ci chiedono di trovare la cura definitiva che cancelli la malattia, affinché un giorno non si sappia nemmeno più che cos’era, realizzando così la nostra visione di un mondo libero dalla sclerosi multipla. Come Aism ci battiamo affinché i diritti delle persone con Sm vengano effettivamente garantiti. Abbiamo una Carta dei diritti delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate, dei loro familiari e caregiver, che invito tutti a firmare sul nostro sito aism.it”. Lo ha detto Francesco Vacca, presidente nazionale Aism – Associazione italiana sclerosi multipla, intervenendo a Milano alla Charity Dinner Aism al Teatro Alcione. Un evento annuale che è diventato “un modo per ringraziare chi durante l’anno è al nostro fianco, per ricordare l’importanza di sostenere la ricerca e per sottolineare le attività di Aism”. 

L’associazione, nata ormai 50 anni fa, è presente sul territorio con “98 sezioni, gruppi operativi e punti di ascolto perché vogliamo essere dove le persone con sclerosi multipla sono. Così facendo – sottolinea il presidente – riusciamo a contarle” e aiutarle “tutte”. 

