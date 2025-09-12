19.5 C
Vaccino covid e bambini, il piano degli esperti di Trump per lo stop

(Adnkronos) –
I funzionari dell’amministrazione Trump che si occupano di sanità si apprestano a collegare la morte di 25 bambini ai vaccini covid mentre valutano una restrizione delle fasce di popolazione a cui prescrivere il farmaco. E’ il quadro che delinea il Washington Post sulla base delle informazioni fornite da 4 fonti. Alla base dell’operazione, le informazioni inserite nel Vaccine Adverse Event Reporting System, il database che raccoglie segnalazioni – non verificate – di effetti collaterali e eventi avversi legati ai vaccini. Le segnalazioni, evidenzia il quotidiano, possono essere effettuate sostanzialmente da chiunque: pazienti, medici, farmacisti, singoli individui senza qualifica professionale. I Centers for Disease Control and Prevention sottolineano che il database non è concepito per stabilire l’eventuale collegamento tra una vaccinazione e un decesso: il nesso può essere accertato solo attraverso indagini scientifiche condotte da esperti. I funzionari e gli esperti dell’amministrazione Trump, scrive il Washington Post, presenteranno il loro report ad un panel dei CDC la prossima settimana. I CDC a giugno hanno presentato alla commissione vaccini un report secondo cui almeno 25 bambini ricoverati per covid hanno perso la vita. Il numero dei decessi sarebbe sottostimato, mentre si fa notare che nessuno, tra i 16 giovani pazienti idonei per età alla vaccinazione, era in regola con il calendario delle immunizzazioni. L’associazione dei pediatri raccomanda vaccinazioni annuali in particolare per i bambini di età compresa tra 6 e 23 mesi, invitando i genitori a considerare la vaccinazione anche per bambini di età superiore. Il tema è anche sotto i riflettori della Food and Drug Administration. Il Commissioner Marty Makary la scorsa settimana ha confermato alla Cnn che vengono esaminati report su possibili decessi di minori vaccinati: l’itr, che prevede la revisione di autopsie e colloqui con i familiari dei ragazzi, potrebbe richiedere mesi. La FDA ad agosto ha approvato gli ultimi vaccini covid per over 65 e soggetti a rischio per patologie. I CDC possono raccomandare le vaccinazioni per fasce più ampie della popolazione. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

