mercoledì 22 Ottobre 2025
Vaccino russo contro il cancro sarà testato in Serbia, i dubbi degli esperti dopo il flop Sputnik

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – A settembre l’Agenzia medica e biologica della Federazione Russa ha annunciato che il vaccino a mRna ‘Enteromix’ contro il cancro aveva superato gli studi preclinici con “risultati promettenti”. Ora la Serbia, con il ministro per la Cooperazione economica Nenad Popović, ha annunciato che sarà il primo Paese a testare il vaccino.  

Secondo ‘Gazeta Tema’, il progetto fa seguito a un accordo diretto tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente serbo Aleksandar Vučić. Un team russo ha già ispezionato gli ospedali di Belgrado e le sperimentazioni congiunte inizieranno dopo che i medici serbi si saranno formati a Mosca. Le dosi iniziali, secondo quanto riferito da Popović, saranno prodotte dall’ospedale Torlak di Belgrado dal 2026.  

Sul vaccino russo, che sarebbe destinato alla cura del melanoma e di alcuni tipi di cancro ai polmoni, gli esperti internazionali rimangono freddi soprattutto perché la sperimentazione umana è iniziata solo a giugno con 48 volontari. E’ ancora nella memoria l’annuncio, in piena pandemia di Covid, del vaccino Sputnik che alla fine non ha confermato le promesse. Anche in quel caso la ‘diplomazia dei vaccini’ aveva avvicinato Russia ed Europa.  

 

internazionale/esteri

