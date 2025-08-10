39.8 C
Firenze
domenica 10 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Vagnozzi gli dà indicazioni, Sinner impreca… con se stesso

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Siparietto ‘colorito’ durante l’allenamento di oggi, domenica 10 agosto, di Jannik Sinner. Il tennista azzurro si sta allenando sul cemento di Cincinnati per preparare il terzo turno del Masters 1000 americano, in programma domani, lunedì 11 agosto, contro il canadese Gabriel Diallo, numero 35 del mondo. Sinner è reduce dalla vittoria, facile, contro Daniel Elahi Galan al secondo turno, battuto 6-1, 6-1. Partita che, evidentemente, lo ha lasciato di buon umore. Durante l’allenamento Simone Vagnozzi si è avvicinato a Sinner per darci qualche indicazione sul rovescio: “Quando ti muovi così fai la differenza”, mimando il gesto del colpo, “cerca di stare sopra con le spalle e arrivare così. Quando riesci, se ci riesci”. Colorita la risposta, ma rivolta a se stesso, dell’azzurro: “Sei una m….”, ha detto colto dai tifosi a bordocampo, “se non ci riesci sei una m….”. E come a dargli ragione è arrivata la replica di Vagnozzi: “Ci devi riuscire sempre”.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
39.8 ° C
40.6 °
38.5 °
23 %
4kmh
0 %
Dom
37 °
Lun
39 °
Mar
40 °
Mer
39 °
Gio
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (15)carabinieri (15)incidente (13)vigili del fuoco (12)Pisa Sporting Club (12)calciomercato (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati