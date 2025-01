Vaia (Ministero Salute): “Abbiamo sconfitto virus anche grazie a dedizione italiani”

(Adnkronos) – “Il Premio Energie per Roma 2025 è il riconoscimento al grande lavoro fatto dai miei colleghi guidati da me al tempo dello Spallanzani per fare uscire il Paese dalla pandemia. È stato un grande contributo ma c’è voluto ovviamente il coraggio, la passione, la dedizione degli italiani che hanno tutti quanti combattuto insieme. Abbiamo sconfitto il virus”. Con queste parole Francesco Vaia, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, ha espresso il suo orgoglio per aver ricevuto il “Premio Energie per Roma 2025”. La cerimonia si è tenuta presso lo Spazio Europa di Roma e ha celebrato i cittadini, le associazioni e le imprese che contribuiscono ogni giorno, con passione e dedizione, alla crescita e al benessere della comunità romana. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)