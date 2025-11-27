9.8 C
Firenze
giovedì 27 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Vaiti (Hpe Italia): “Sostenibilità e sicurezza per affrontare sfide energetiche e etiche”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Sostenibilità e sicurezza sono tra le sfide che pone l’Ia. Lo spiega Carlo Vaiti, distingueshed technologist Hpe Italia, intervenendo al convegno ‘Ai: intelligenza umana, supporto artificiale’, in corso oggi a Palazzo dell’Informazione a Roma. “Il consumo energetico dei data center negli ultimi anni è cresciuto del 30-40% e se andiamo avanti con questa esplosione di dati arriveremo al punto in cui non avremo più energia per alimentare questi data center. Qui entra in campo l’innovazione”, dice. 

Per esempio, combinando l’High Performance Computing e simulazione quantistica, portando i due sistemi a lavorare insieme, oppure “abbiamo introdotto da 2-3 anni nuove tecnologie con data center raffreddati a liquido che oggi permettono di sviluppare Ia con un 50% di risorse in meno in termini di energia e di emissioni di carbonio”. 

Poi c’è un’altra sfida da tenere presente. “Insegniamo ai programmatori e agli sviluppatori a sviluppare in maniera etica, tenendo sempre presente quelli che sono i principi etici, dalla trasparenza all’inclusività, dalla resilienza alla data privacy”, sottolinea Vaiti. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.8 ° C
9.9 °
9.5 °
49 %
3.6kmh
40 %
Gio
10 °
Ven
11 °
Sab
10 °
Dom
10 °
Lun
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1517)ultimora (1422)sport (48)demografica (47)attualità (29)Regione Toscana (23)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati