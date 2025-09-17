21.5 C
Val d’Aosta, bimbo di 3 mesi muore travolto da un trattore a St Pierre: alla guida del mezzo c’era lo zio

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Un bimbo di appena tre mesi è morto travolto da un trattore, in un’azienda agricola a St Pierre, in Val d’Aosta. Alla guida del mezzo c’era lo zio del piccolo. Lo riporta l’edizione on line de ‘La Stampa’.  Matteo Barmaz, ‘tradito’ dal cono d’ombra del trattore, non si è accorto della presenza del passeggino dove dormiva il nipotino. Tutti i tentativi di soccorso sono stati inutili. Sui fatti indagano i carabinieri, l’area è stata posta sotto sequestro ed è stata avvertita la procura.  L’incidente è avvenuto nell’azienda agricola ‘Di Barrò’, fondata dal sindaco di St-Pierre Andrea Barmaz. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

