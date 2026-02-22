16 C
Firenze
domenica 22 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Val d’Aosta, scialpinista travolto e ucciso da valanga

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – È terminato da poco l’intervento del Soccorso Alpino Valdostano sulle pendici della Becca di Nana a 3000 metri di quota in Val d’Ayas, per il recupero del corpo senza vita di uno scialpinista travolto da una valanga: la ricerca è stata avviata in seguito alla segnalazione di mancato rientro.  

Il sorvolo sulla zona dell’escursione ha evidenziato il distacco della valanga, mentre a terra hanno operato i tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e i militari della Guardia di Finanza, con lo scialpinista che è stato individuato e recuperato. Le operazioni di riconoscimento sono affidate al soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cervinia. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
16 ° C
18 °
15.4 °
49 %
2.1kmh
0 %
Dom
15 °
Lun
14 °
Mar
16 °
Mer
18 °
Gio
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1350)ultimora (1189)sport (74)Eurofocus (47)demografica (40)campionato (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati