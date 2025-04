Val Kilmer, le frasi cult dei suoi film

(Adnkronos) – Dall’indimenticabile ‘Iceman’ di Top Gun a Bruce Wayne (l’identità segreta di Batman) passando per Jim Morrison. Val Kilmer, morto a 65 anni, è stato uno degli attori simbolo degli anni Ottanta e Novanta. Oltre alle sue performance intense e carismatiche, Kilmer ci ha regalato anche una serie di frasi memorabili. In Top Gun (1986), il film che lo ha consacrato al grande pubblico, Kilmer è il glaciale e competitivo Iceman, rivale di Maverick (Tom Cruise). Iconica la sua frase: “È tempo di lasciarsi alle spalle il passato”. Nel biopic The Doors (1991), Kilmer si è immerso completamente nel ruolo del leggendario Jim Morrison, catturandone l’anima tormentata e la poetica visionaria. Tra le frasi più significative del film, ricordiamo: “Io mi sento più vivo a confronto con la morte, quando provo il dolore… La vita ti fa più male, quando muori il dolore sparisce!” e “Sono un falso eroe, uno scherzo che gli Dei mi hanno fatto. In‘Batman Forever, Kilmer indossa il mantello del Cavaliere Oscuro. “Grazie per avermi dato un nuovo sogno”, recitava nel film del 1995. Infine, nel 1997, Kilmer interpreta Simon Templar ne Il Santo. Con la sua caratteristica ironia, cita Sant’Agostino: “Mi chiamo August Christopher, porto il nome di Sant’Agostino, autore della mia frase preferita: Signore dammi la castità e la costanza, ma non darmele adesso”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)