sabato 1 Novembre 2025
Valanga in Alto Adige, morti tre alpinisti sulla Cima Vertana

(Adnkronos) – Tragedia della montagna oggi in Alto Adige, dove tre persone sono morte dopo che una valanga che si è staccata nella zona dell’Ortles, nei pressi di Cima Vertana. 

Sono due i gruppi di alpinisti tedeschi coinvolti dalla valanga. Il primo gruppo, composto da 3 persone, è stato completamente travolto: i tre alpinisti risultano deceduti. Nel secondo gruppo, formato da 4 persone, due sono sopravvissute, mentre altre due risultano ancora disperse. Le ricerche sono tuttora in corso con l’impiego dell’elicottero Pelikan 3, supportato da droni. 

Le operazioni di soccorso sono coordinate dalla Stazione del Soccorso Alpino di Solda, con il supporto delle stazioni del Soccorso Alpino limitrofe, del soccorso alpino della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco per le operazioni a valle. 

 

