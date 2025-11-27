9.8 C
Firenze
giovedì 27 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Valanga in Tirolo travolge 6 escursionisti: sono tutti salvi

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Una valanga sul ghiacciaio dello Stubai, nel Tirolo austriaco, ha travolto e parzialmente sepolto sei escursionisti. Tutti liberati, non sono in gravi condizioni. In azione, sul posto, 250 tecnici del Soccorso Alpino. 

L’allarme è scattato stamattina attorno alle 9.30, quando la valanga si è staccata nella zona della ‘Pista Rossa 9’, vicino al tratto Daunscharte del comprensorio sciistico sopra Neustift im Stubaital. Due persone sono state tratte subito in salvo, riportando ferite lievi. Un’importante operazione di ricerca e soccorso è stata organizzata per salvare le persone ancora intrappolate, con il coinvolgimento di diverse squadre di soccorso alpino, elicotteri e cani da ricerca.  

Secondo Reinhard Klier, responsabile degli impianti di risalita del ghiacciaio dello Stubai, la frana è stata innescata da sciatori che procedevano al di fuori delle piste segnalate. “In base alle informazioni attuali, la valanga è stata innescata da sciatori fuori pista. Le masse di neve hanno raggiunto parzialmente anche la parte bassa della pista 9, che è stata successivamente chiusa”, ha affermato Klier. 

Secondo quanto riportato dal media locale Meinbezirk.at, diversi appassionati di sport invernali si trovavano sulla pista 9 quando i detriti della valanga hanno raggiunto la parte inferiore. Le autorità stanno indagando sull’incidente e i gestori delle aree sciistiche hanno invitato i visitatori a rimanere all’interno delle piste designate a causa delle condizioni instabili della neve nei terreni fuori pista. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.8 ° C
10.7 °
9.2 °
53 %
8.1kmh
75 %
Gio
9 °
Ven
11 °
Sab
10 °
Dom
10 °
Lun
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1529)ultimora (1433)demografica (48)sport (48)attualità (29)Regione Toscana (23)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati