13.3 C
Firenze
mercoledì 18 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Valanga nella Sierra Nevada, 10 sciatori dispersi

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Dieci sciatori risultano dispersi a seguito di una valanga che si è verificata ieri in California. Ad annunciarlo sono state le autorità locali, precisando che la slavina ha colpito Castle Peak, nella Sierra Nevada, nella parte settentrionale dello stato. 

Un gruppo di 16 sciatori, tra cui quattro guide, è rimasto travolto mentre sciava fuori pista, secondo l’ufficio dello sceriffo della contea di Nevada. “Almeno sei sciatori sono sopravvissuti alla valanga e si trovano ancora sul posto, in attesa di soccorso, mentre gli altri 10 sono stati dichiarati dispersi”, ha dichiarato l’ufficio dello sceriffo in un comunicato.  

“Le operazioni di soccorso sono attualmente in corso e impegnano 46 soccorritori. Le condizioni meteorologiche restano estremamente pericolose”. Un avviso di allerta valanghe era in vigore ieri per avvisare dell’elevato rischio. Da domenica la California è stata colpita da una tempesta che ha portato forti piogge a Los Angeles, nel sud, e abbondanti nevicate sulle montagne nel nord dello stato. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.3 ° C
14.6 °
11.8 °
59 %
0.5kmh
40 %
Mer
12 °
Gio
12 °
Ven
14 °
Sab
14 °
Dom
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1429)ultimora (1257)sport (73)Eurofocus (53)demografica (46)vigili del fuoco (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati