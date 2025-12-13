11.3 C
Valentina Barbieri, il ricovero in ospedale: “Tachicardia e respiro corto. Ho ancora paura”

(Adnkronos) – “Tachicardia, respiro corto, mal di testa, sangue, febbre, pianti, panico”. Comincia così il racconto di Valentina Barbieri che è tornata sui social dopo il ricovero in ospedale. La comica e volto noto del GialappaShow era stata trasportata al pronto soccorso d’urgenza dopo aver accusato un malore, per poi scoprire che si trattava di “anemia”.  

Al suo fianco, il compagno Thomas che, secondo quanto ha raccontato Barbieri “se lo aspettava”. “Aveva capito fin da subito – ha spiegato la comica – che non sarebbe stata una semplice visita e così, di nascosto, aveva già preparato uno zaino con l’essenziale: un pigiama e qualcosa per lavarmi”.  

Barbieri ha confidato le sue paure: “Io pensavo solo: perché a me? Che cosa mi sta accadendo? Mi sentivo inerme. Ero in preda al terrore, che sfogavo continuamente col pianto. Da lì sono iniziati questi 13 giorni in ospedale”. “13 giorni di preoccupazione, di rassegnazione, 13 giorni di cure e di amore. 13 giorni di sveglie alle 6 del mattino con il classico: ‘dobbiamo fare il prelievo’ (e potete immaginare quanto suoni bene dirlo ad un’inguaribile agofobica)”. 

 

Poi, la ripresa: “Una delle cose che mi ha emozionata di più è stata, dopo giorni, sentirmi stabile sulle mie gambe, sentirmi rinascere, piano piano”. La comica ha raccontato di essere stata dimessa dall’ospedale ma di aver bisogno di riposo: “Non vi nego che ho ancora paura. Quello che mi è successo è stato forte. Ora sono fuori, ma devo stare a riposo per riprendermi al meglio. Dovrò fare altri accertamenti, ma sono fiduciosa”. 

E ha concluso ringraziando tutte le persone che le sono state accanto in questi lunghi 13 giorni: “Ringrazio il mio ragazzo, le nostre famiglie, i medici, gli infermieri, i donatori. Mi ritrovo a scrivere tutto questo con le lacrime agli occhi, ma ci tenevo ad esprimere la mia enorme gratitudine nei vostri confronti. Vi assicuro che mi avete inondata di amore. Ho ricevuto messaggi da chiunque, scusate se non sono riuscita a rispondere a tutti. Il vostro affetto é prezioso e non lo dimenticherò mai”. 

spettacoli

