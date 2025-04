Valentina Del Re, morta la violinista di Propaganda Live: “Non ti dimenticheremo mai”

(Adnkronos) – È morta

Valentina Del Re, nota al grande pubblico per essere la violinista di ‘Propaganda Live’, programma di La7 condotto da Diego Bianchi. La musicista aveva 44 anni ed è deceduta dopo una lunga battaglia contro una malattia. I funerali di Valentina Del Re si terranno domani, sabato 12 aprile, alle 10:30 presso il Tempietto Egizio del Cimitero del Verano di Roma. A ricordarla sui social, è proprio il profilo ufficiale del programma di informazione di La7: “Non esiste un modo semplice per dirlo. La nostra Valentina ci ha lasciato, ed è un dolore enorme. Perché lei era una di noi, con un amore immenso per la musica e per la vita. Il nostro abbraccio va alla sua famiglia, a Emiliano e ai suoi adorati canetti. Buon viaggio Vale, ci mancherai tantissimo. Grazie per tutto quello che ci hai dato e per la forza che hai avuto, fino all’ultimo. Non ti dimenticheremo mai. Con amore, tutta la tua famiglia di Propaganda Live”, si legge. “Non possiamo non ricordare così la nostra amata Valentina. Con noi letteralmente dal primo giorno… fin da quando non si chiamava neanche Roma Tre Orchestra. Il sorriso che ha in questo video lo porteremo nei nostri cuori per sempre”, ha scritto in un post la Roma Tre Orchestra, dove Valentina suonava da tempo. Valentina Del Re aveva iniziato a studiare musica a 5 anni alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio, scegliendo il violino come suo strumento senza lasciarlo mai. Si è diplomata presso il conservatorio di Frosinone e con il M° S. Budeer (Teatro dell’Opera di Roma), si era laureata in filosofia con lode presso l’università di RomaTre. Aveva partecipato a diversi allestimenti teatrali e a spettacoli di vario genere, tra cui diverse trasmissioni televisive.

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)