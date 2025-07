Valentina Greco ricoverata in ospedale in Tunisia, raggiunta dal fratello

(Adnkronos) – Valentina Greco è ricoverata in ospedale in Tunisia dopo essere sparita nel nulla per dieci giorni. Ieri era stata ritrovata e aveva potuto parlare al telefono con la madre mentre veniva trasportata in ospedale. A lei ha raccontato di essere svenuta dentro l’armadio e di non sentirsi molto bene. Ci sono molti punti poco chiari in questa vicenda e il fratello Alessio, dopo aver ringraziato i tanti tunisini che hanno partecipato alle ricerche, ha lasciato Cagliari per raggiungerla. Non è chiaro perché la polizia tunisina non l’abbia trovata durante il primo sopralluogo nell’appartamento e per ora non c’è certezza sul fatto che le autorità locali abbiano intenzione di sentirla. L’attenzione ora è concentrata sulle cure mediche per la 42enne che già in passato aveva avuto un’embolia e un impegnativo ricovero. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)