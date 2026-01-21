5 C
Firenze
Valentino, apre oggi a Roma la camera ardente

(Adnkronos) – Apre oggi, mercoledì 21 gennaio, la camera ardente per Valentino Garavani, morto lunedì 19. Allestita presso PM23 in piazza Mignanelli 23 a Roma, resterà aperta anche domani giovedì 22 gennaio, dalle 11 alle 18.  

I funerali dello stilista, deceduto aRoma a 93 anni, si terranno invece venerdì 23 gennaio, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica 8 a Roma, alle 11. 

Se Versace ha sdoganato la sensualità e Armani ha riscritto i codici dell’eleganza, il signor Valentino è stato il couturier par excellence. “Ho sempre desiderato rendere belle le donne” andava ripetendo. E con merito. Polvere di stelle e Dolce Vita, da apprendista ad artista e custode dei segreti dell’haute couture. Riduttivo definirlo stilista, troppo poco parlare solo di ‘personaggio’. Valentino è stato unico nel suo genere. Una personalità “larger than life”, direbbero gli americani, fuori dall’ordinario. E non a caso. 

