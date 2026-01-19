8.6 C
Firenze
lunedì 19 Gennaio 2026
Valentino, Ferragni: “Sue creazioni hanno fatto sognare me e intere generazioni”

(Adnkronos) – “Le creazioni di Valentino Garavani hanno fatto sognare generazioni di donne, me compresa”. Così all’Adnkronos l’imprenditrice Chiara Ferragni ricorda il grande stilista Valentino, morto oggi all’età di 93 anni.  

“È stato uno dei più grandi maestri della moda italiana e mondiale”, prosegue Ferragni. Con la sua visione “ha definito un’idea di eleganza senza tempo, rendendo l’Italia un punto di riferimento assoluto nel lusso. La sua eredità creativa continuerà a ispirare i giovani designer del futuro”, conclude. 

