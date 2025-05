Valentino Rossi, il battesimo della seconda figlia: la cerimonia in riva al mare

(Adnkronos) –

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno festeggiato il battesimo della loro seconda figlia, Gabriella, nata lo scorso 4 gennaio. Con un post condiviso su Instagram, la compagna del campione motociclistico ha condiviso alcuni degli scatti realizzati durante la cerimonia e il pranzo con gli invitati. La cerimonia per la piccola Gabriella si è svolta in chiesa ieri, domenica 4 maggio, con gli amici e i parenti della coppia. Dopo il rito, i festeggiamenti si sono svolti in una lussuosa location con vista mare, curata nei minimi dettagli: dalla confettata ai segnaposto, tutto addobbato con il rosa e il bianco panna. Protagonista dei festeggiamenti anche la prima figlia di Valentino e Francesca, la piccola Giulietta che ha 3 anni. “Tu sei meravigliosa amore mio”, ha scritto mamma Francesca a corredo di uno scatto che ritrae di spalle Giulietta. La primogenita ha indossato un vestitino lungo fino alle ginocchia con un enorme fiocco sulla schiena in color avorio, abbinato a quello della sorellina Gabriella e della mamma Francesca. Dettaglio che non è passato inosservato sui social: “Che belli, tutti con un look coordinato”, ha commentato un utente sotto gli scatti condivisi sui social. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)