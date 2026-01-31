10.3 C
Firenze
sabato 31 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Valeria Graci, la difficile separazione dall’ex marito: “Le cicatrici rimangono ma fortificano”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un passato che ha lasciato tante cicatrici. Valeria Graci, ospite oggi 31 gennaio a Verissimo, ha parlato della difficile separazione dall’ex marito: anni fa aveva rivelato di essere stata vittima di violenza psicologica. “Lascio alla giustizia il tempo di portare avanti le cose. I rapporti sono diversi adesso, il tempo cura un po’, le cicatrici rimangono, però fortificano tantissimo”, ha detto l’attrice comica nel salotto di Silvia Toffanin.  

Ma a distanza di anni Valeria Graci ha assunto una nuova consapevolezza: “Se non avessi vissuto quei momenti, quelle difficoltà, oggi non sarei la donna che sono. Qualcuna l’ho superata, qualcuna la combatto ancora, ma mi hanno aiutato a diventare la donna forte che sono oggi e che non permetterà più a nessuno di mangiarle in testa”. 

Valeria Graci ora è felice: ha ritrovato l’amore. “La vita torna a sorprenderti quando meno te lo aspetti. Quando pensi che non ci sia più niente che ti possa stupire si fanno degli incontri. L’incontro con Antonio è stato magico, sono molto innamorata”, ha detto Graci che ha rivelato come il loro incontro è stato un vero e proprio “colpo di fulmine”.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
10.3 ° C
10.9 °
9.3 °
59 %
4.5kmh
100 %
Sab
10 °
Dom
11 °
Lun
11 °
Mar
10 °
Mer
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1515)ultimora (1351)sport (68)Eurofocus (56)demografica (40)carabinieri (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati