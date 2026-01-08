Valle d’Aosta, trovato morto lo snowboarder disperso a Cervinia

(Adnkronos) – Tragedia a Cervinia: è stato trovato morto lo snowboarder di cui era stato segnalato il mancato rientro. Il corpo è stato recuperato nella notte dal Soccorso Alpino Valdostano.

A dare l’allarme ieri è stata la compagna, che non vedendolo rientrare alla chiusura degli impianti sciistici ha chiamato la centrale unica del soccorso. Le ricerche sono partite subito: il personale degli impianti, le forze dell’ordine e la Guardia di Finanza avevano verificato che l’uomo era passato dagli impianti di Cretaz-La Torrette. A causa del maltempo, impossibile intervenire con l’elicottero, così una squadra composta da tre tecnici del Soccorso Alpino e tre della SAGF ha raggiunto la zona via terra, con l’aiuto di un gatto delle nevi per salire in quota. I soccorritori poi si sono divisi in due squadre per cercare nell’ampia zona fuoripista.

La vittima è stata individuata in una zona impervia alla base di un salto di roccia sotto Plan Maison, nella Valtournenche. Dopo aver valutato le condizioni meteo, è stato possibile il recupero con l’elicottero: il medico ha constatato il decesso.

