Valtellina, scuolabus con 7 ragazzini a bordo sbanda e finisce in un torrente

REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un pullman con sette ragazzini che stavano andando a scuola è finito in un torrente oggi, venerdì 31 ottobre, a Valfurva in provincia di Sondrio. Erano le 7.30 circa della mattina quando il conducente, lungo la strada statale 300, in località Sant’Antonio, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo in curva. L’autobus, che fa servizio di trasporto pubblico, ha sfondato il guardrail ed è precipitato nel torrente Frodolfo, ribaltandosi su un lato. 

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri della compagnia di Tirano e 118. Conducente e passeggeri sono riusciti a uscire dal mezzo e sono stati portati in ospedale per i controlli. I sette minori – di età compresa tra i 13 e i 17 anni – sono stati dimessi con prognosi di pochi giorni.  

Il conducente, invece, si trova ancora all’ospedale di Sondalo per accertamenti, utili anche a capire se abbia avuto un malore, prima di perdere il controllo del pullman.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

