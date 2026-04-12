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Van Aert vince la Parigi-Roubaix davanti a Pogacar

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(Adnkronos) – Wout Van Aert vince la 123/a edizione della Parigi-Roubaix, oggi domenica 12 aprile, terza classica monumento della stagione, dopo Milano-Sanremo e Giro delle Fiandre. Il belga del team Visma Lease a Bike batte in uno sprint a due lo sloveno Tadej Pogacar che manca il primo successo nella corsa francese sul pavé. A completare il podio un altro belga Jasper Stuyve (Soudal-Quick Step) staccato di 13″, segue a 15″ l’olandese Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech) tre volte vincitore della Roubaix.  

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