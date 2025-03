Vance in Groenlandia con la moglie. Trump: “Isola ci serve per pace mondiale”

(Adnkronos) – Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e sua moglie Usha Vance, sono sbarcati oggi in Groenlandia, atterrando alla Pituffik Space Base. La ‘missione’ del vicepresidente è stata al centro delle domande rivolte al presidente Donald Trump nello Studio Ovale oggi. “Andiamo d’accordo con la Groenlandia e con la Danimarca, che fa molti affari negli Stati Uniti. Noi dobbiamo avere la Groenlandia, per questioni di sicurezza internazionale, è molto importante”, ha detto Trump. “Navi cinesi e russe sono dappertutto, noi non possiamo pensare che la Danimarca si occupi della situazione. Non parliamo di pace per gli Usa, parliamo di pace mondiale e sicurezza internazionale. Ci sono navi da guerra dappertutto, non possiamo lasciare che accada: dobbiamo proteggere il nostro paese e il mondo. La Groenlandia è molto importante per la pace mondiale, penso che la Danimarca e l’Unione Europea lo capiscano”, ha aggiunto il presidente. Accolto da un temperatura di -19 gradi celsius, Vance si è presentato con le prime parole “fa un freddo cane qui”. Dopo aver ricevuto un benvenuto formale dal colonnello Susan Myers e dal capo sergente maggiore Holly Vaught, la coppia è salita su un veicolo blindato ed è stata condotta all’interno della base. “L’amministrazione Trump e il Presidente sono molto interessati alla sicurezza artica. Come sapete, è una questione importante, e lo sarà sempre di più nei prossimi decenni”, ha detto Vance, escludendo un aumento della presenza miliare americana in tempi brevi. “Sappiamo che Russia, Cina e altre nazioni stanno mostrando interesse per il passaggio artico e le rotte di navigazione” oltre che per i diritti minerari della regione, ha detto, sottolineando che se gli Stati Uniti non si interessano alla Groenlandia, “lo faranno altre nazioni”. “È noto che troppo spesso i nostri alleati in Europa non sono stati al passo. Non sono stati al passo con la spesa militare – ha denunciato Vance – E la Danimarca non è stata al passo nel dedicare le risorse necessarie per mantenere questa base, per mantenere le nostre truppe e, a mio avviso, per mantenere il popolo della Groenlandia al sicuro da molte incursioni molto aggressive da parte di Russia, Cina e altre nazioni”. “Riconoscere l’esistenza di importanti partenariati di sicurezza nel passato non significa che non possiamo avere disaccordi con gli alleati nel presente su come preservare la nostra sicurezza condivisa per il futuro, ed è questo il punto. Non c’è da fare prepotenza, non c’è da offuscare, non c’è da confondere la questione”, ha aggiunto. A proposito della visita di Vance, il nuovo premier della Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha ricordato che “la situazione in cui si viene in visita quando non c’è un governo in carica, insistiamo, non mostra rispetto per un alleato”. “È un peccato, ma ora abbiamo un governo che deve mettersi al lavoro,” ha dichiarato ai giornalisti poco dopo la formazione della nuova coalizione di governo. Nielsen ha poi sottolineato che la priorità dell’esecutivo sarà affrontare una “situazione di politica estera che richiede azione, ed è la prima cosa che vogliamo risolvere”. Pur definendo la Danimarca l’alleato più stretto della Groenlandia, ha poi precisato: “Ed è proprio lì che sta il problema”. “Abbiamo bisogno di dialogo con tutti – senza dialogo non risolveremo nulla,” ha concluso. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)