Vandalizzata Palestra della Legalità, Battilocchio: “Lo Stato non si lascia intimidire” – Video

(Adnkronos) – "La Palestra della Legalità è soprattutto un simbolo importante di inclusione e di riscatto, per ribadire a gran voce che lo Stato non si lascia intimidire e che in termini di legalità non è disposto a fare passi indietro". Così Alessandro Battilocchio (Fi), presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, al suo arrivo a Ostia alla Palestra della Legalità 'Talento & Tenacia' vandalizzata nella notte. "Ritengo che sia necessario ribadire la vicinanza delle istituzioni tutte a realtà come questa, che tentano di cambiare le cose in realtà molto complesse del nostro Paese – prosegue – noi stiamo facendo un'azione anche di ricognizione, di studio ed analisi in tutta Italia: ci sono alcune aree nelle città che sono rimaste indietro e sono state tralasciate dall'azione delle istituzioni per decenni. Questa è una delle realtà della Capitale che probabilmente vive una situazione molto più complessa di altri; c'è veramente tanto da fare, anche se è in corso un'azione che sta tentando di recuperare questo gap". "La migliore risposta a queste azioni – aggiunge – la sta dando proprio la struttura della Palestra della Legalità: nemmeno un'ora di chiusura, le attività vanno avanti. Guardiamo poi quest'area qui intorno, dove sono in corso delle progettualità per ampliare anche l'offerta che viene fatta. Non si arretra un centimetro".