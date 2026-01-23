6.7 C
Firenze
venerdì 23 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Vannacci contro Francesca Pascale: “Analista politica o ventriloqua?”. Botta e risposta su Lega e Salvini

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Botta e risposta tra Roberto Vannacci e Francesca Pascale sui rapporti con la Lega e Matteo Salvini. Interpellato dall’AdnKronos, il generale ed europarlamentare commenta con sarcasmo le dichiarazioni dell’attivista, attesa alla kermesse della Lega a Rivisondoli. “Non sapevo che Pascale, oltre a essere dottore magistrale ed accademico in diritti civili, fosse anche una fine analista politica. Tutte competenze finora nascoste che questa signora ci sta svelando proprio ora. Oppure ci sta mostrando ulteriori capacità ventriloque?”, attacca Vannacci. 

Parole che arrivano dopo le affermazioni di Francesca Pascale che, ospite della trasmissione radiofonica ‘Un giorno da pecora’, ha parlato apertamente di una presunta rottura ormai annunciata tra Vannacci e la Lega. “Vannacci lascerà la Lega per il tema dei diritti? È un alibi di cui si è servito”, sostiene Pascale, secondo cui il generale avrebbe “costruito la scissione da tempo”. “Si è servito della Lega, di Salvini e di tutto l’elettorato leghista per ottenere il suo spazio politico, e questo è politicamente terribile”, ha aggiunto l’attivista, ex compagna di Silvio Berlusconi. 

Nel corso dell’intervista, Pascale ha parlato anche dei suoi rapporti personali con il leader della Lega. Alla domanda se senta mai Matteo Salvini, ha risposto con tono evasivo: “Diciamo che ci scambiamo qualche messaggio ogni tanto”. E sul motivo di questi contatti ha spiegato: “Abbiamo in comune un amico salernitano, un amico che ogni tanto mi fa lo scherzo di passarmelo al telefono”. 

 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
foschia
6.7 ° C
7.9 °
5.9 °
80 %
0.5kmh
100 %
Ven
8 °
Sab
11 °
Dom
11 °
Lun
9 °
Mar
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1418)ultimora (1260)Eurofocus (58)sport (53)demografica (47)vigili del fuoco (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati