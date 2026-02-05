10.3 C
Firenze
giovedì 5 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Vannacci e Futuro nazionale, il sondaggista Masia: “Potenziale attorno al 2%, ma serve tempo”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Su Vannacci e sul suo ‘Futuro nazionale’ “i primi numeri danno un potenziale di voti – ma solo potenziale – attorno al 2%. Tutto da verificare, quindi vedremo la prossima settimana con un po’ di giorni alle spalle, anche a quanto potrebbe corrispondere un probabile voto reale”. Lo dice all’AdnKronos, Fabrizio Masia, sondaggista e amministratore delegato di Emg Different, sottolineando che ogni dato per ora è del tutto provvisorio.  

“Abbiamo iniziato a rilevarlo nelle ultime ore e quindi è difficile fare una valutazione precisa – è la premessa dell’esperto – dobbiamo aspettare almeno una settimana”. 

 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.3 ° C
10.8 °
8.4 °
87 %
1.5kmh
40 %
Gio
10 °
Ven
10 °
Sab
13 °
Dom
12 °
Lun
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1508)ultimora (1346)sport (69)Eurofocus (56)demografica (37)carabinieri (21)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati