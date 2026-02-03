11.7 C
Firenze
martedì 3 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Vannacci lascia la Lega: la decisione formalizzata a breve

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Roberto Vannacci pronto a lasciare ufficialmente la Lega. A quanto apprende AdnKronos la decisione verrà formalizzata a breve, probabilmente nel corso del Consiglio federale della Lega. 

La notizia ha trovato varie conferme, sia in ambito parlamentare, che nel partito guidato da Matteo Salvini. Il divorzio, tra il generale e il segretario, sarebbe l’esito di un faccia a faccia tra di due e di vari contatti tra i due negli ultimi giorni. 

In particolare, Vannacci aveva depositato il simbolo di un possibile nuovo movimento politico chiamato ‘Futuro Nazionale’ (un simbolo con un’ala tricolore) presso l’Ufficio brevetti europeo, alimentando voci di una possibile scissione dalla Lega e della creazione di una nuova formazione politica. 

 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.7 ° C
12.6 °
11 °
78 %
5.1kmh
75 %
Mar
11 °
Mer
9 °
Gio
12 °
Ven
10 °
Sab
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1481)ultimora (1322)sport (67)Eurofocus (57)demografica (35)carabinieri (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati