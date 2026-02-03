Vannacci lascia la Lega: la decisione formalizzata a breve

(Adnkronos) – Roberto Vannacci pronto a lasciare ufficialmente la Lega. A quanto apprende AdnKronos la decisione verrà formalizzata a breve, probabilmente nel corso del Consiglio federale della Lega.

La notizia ha trovato varie conferme, sia in ambito parlamentare, che nel partito guidato da Matteo Salvini. Il divorzio, tra il generale e il segretario, sarebbe l’esito di un faccia a faccia tra di due e di vari contatti tra i due negli ultimi giorni.

In particolare, Vannacci aveva depositato il simbolo di un possibile nuovo movimento politico chiamato ‘Futuro Nazionale’ (un simbolo con un’ala tricolore) presso l’Ufficio brevetti europeo, alimentando voci di una possibile scissione dalla Lega e della creazione di una nuova formazione politica.

