“Vannacci taci!”, CasaPound vs il generale dopo le sue frasi sullo sgombero

(Adnkronos) –
“Vannacci taci”. Con centinaia di striscioni affissi in tutta Italia, CasaPound ha voluto replicare alle dichiarazioni dell’europarlamentare della Lega che si era espresso favorevolmente allo sgombero del palazzo di via Napoleone III e di tutte le occupazioni, “indipendentemente da chi le effettua”. A Torino lo striscione campeggia, in bella vista, su Corso Moncalieri, uno delle vie più importanti e trafficante del capoluogo piemontese. 
“Rammarica constatare che Vannacci abbia scelto di rispondere come una qualsiasi Boldrini, senza avere il coraggio di evidenziare le differenze sostanziali tra CasaPound e i centri sociali, né di denunciare le connivenze che questi ultimi intrattengono da sempre con le istituzioni”, dichiara CasaPound in una nota. “Sarebbe bastato ricordare il bluff dello sgombero del Leoncavallo, che verrà presto ‘regolarizzato’ con un bando fittizio e un affitto irrisorio per l’affidamento di una nuova sede addirittura per novant’anni. Sarebbe stato sufficiente citare l’occupazione del Porto Fluviale a Roma, acquistata dal Comune con milioni di euro del Pnrr e consegnata agli occupanti, o altre regolarizzazioni che negli anni hanno confermato la complicità del sistema politico con certi ambienti”. “Esiste una differenza netta tra legalità e giustizia – prosegue CasaPound – e noi saremo sempre dalla parte della seconda. Perché se per legalità si intende lasciare il nostro popolo morire in mezzo alla strada, se per legalità si intende la svendita della nazione, se per legalità si intende tollerare un’immigrazione incontrollata che anche questo governo, malgrado i proclami, non è stato capace di arginare, allora noi non ci stiamo. Vannacci, come chiunque altro, è libero di pensarla come vuole: ma smetta di strizzare l’occhio a un certo mondo, smetta di appropriarsi di slogan che non gli appartengono, smetta soprattutto di richiamarsi con leggerezza alla X della Decima Mas. Perché quegli uomini non sono caduti per l’ordine evocato dall’europarlamentare, bensì per il suo esatto contrario”, conclude la nota di CasaPound. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

