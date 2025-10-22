18.3 C
Firenze
mercoledì 22 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Varriale: “Lei folle di gelosia, mi distruggeva casa ma non l’ho toccata”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “La sera dell’8 dicembre 2021 ero in casa con un’amica, la mia ex compagna mi ha suonato alla porta e appena entrata ha iniziato a fare una scenata, ha cominciato a distruggere tutto quello che ho a casa, portafotografie, bicchieri. Ero disperato, cercavo di contenere la sua furia ma non l’ho colpita”. Lo ha detto Enrico Varriale, sentito oggi in aula nel processo che lo vede imputato di stalking e lesioni personali aggravate nei confronti di una ex compagna. I fatti risalgono al periodo fra dicembre 2021 e febbraio 2022.  

Secondo l’accusa, il giornalista televisivo, già condannato lo scorso giugno a 10 mesi, pena sospesa per le accuse di stalking e lesioni nei confronti della sua ex, “con condotte reiterate di minaccia e molestia avrebbe aggredito fisicamente la compagna in casa fino a farle perdere i sensi e causandole lesioni”. Al giornalista viene contestato inoltre di aver contattato la vittima anche con “numeri anonimi, cercando di carpire notizie anche attraverso il controllo dei profili social”. 

Oggi Varriale si è difeso in aula dicendo di non aver mai minacciato né picchiato la donna, con cui ha avuto una relazione durata circa quattro mesi. “Si era presentata con un messaggio su Facebook e abbiamo iniziato a frequentarci, ma spesso poi non ci sentivamo per settimane, perché lei era gelosissima, specie se vedeva i miei ‘like’ sui social”. Varriale, difeso dagli avvocati Fabio Lattanzi ed Ester Molinaro, ha ricordato quanto accaduto l’8 dicembre 2021. “Nel pomeriggio è venuta a casa mia e si è chiusa in bagno con il mio telefono e dopo aver trovato alcuni messaggi fra me e una mia amica è andata via molto arrabbiata. Quella stessa sera poi – ha proseguito Varriale rispondendo alle domande del pm e degli avvocati – è tornata a casa mia e trovandomi con un’amica prima ha iniziato a offendere lei e poi a distruggere tutto quello che ho in casa. Non sapevo come fermarla, tentavo di contenerla e lei a un certo punto ha detto che l’avevo colpita e che mi avrebbe denunciato. Poi ha chiamato un’ambulanza ed è andata via. Dopo quanto successo la mia ex e mia figlia mi hanno proposto di andare a stare per qualche giorno a casa loro e così ho fatto”, ha concluso. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.3 ° C
19.1 °
17.1 °
93 %
2.1kmh
75 %
Mer
18 °
Gio
18 °
Ven
20 °
Sab
18 °
Dom
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2092)ultimora (1411)vid (299)tec (94)Lav (75)sal (61)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati