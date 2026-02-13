11.4 C
Vasco Rossi difende Laura Pausini: “Inno impeccabile, andate a farvi fottere”

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) –
Vasco Rossi difende Laura Pausini. Oggi, venerdì 13 febbraio, il cantautore ha commentato le tante critiche ricevute dalla cantante italiana dopo la sua esibizione alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, in cui, dal prato di San Siro, ha cantato l’inno d’Italia. Una performance che però non ha soddisfatto tutti, scatenando commenti negativi soprattutto sui social. 

“Aggiungo che la Pausini ha cantato l’inno nazionale in maniera impeccabile”, ha scritto Vasco Rossi in una storia pubblicata sul proprio profilo ufficiale Instagram, “con le variazioni vocali, consentitele dal suo grande talento e che una artista internazonale come lei, aveva il diritto e il dovere di fare”. Poi una chiusura ‘alla Vasco’: “E andate tutti a farvi fottere!”. 

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

