28.4 C
Firenze
giovedì 28 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Vasco Rossi, lo sfogo sui fan: “Non faccio parte del biglietto vacanza”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Vasco Rossi sta trascorrendo le vacanze nella sua amata Puglia, confermando il forte legame con una terra che definisce la sua “seconda casa”. Il cantante è stato accolto con entusiasmo e affetto dei residenti e dei fan, che lo hanno riconosciuto durante le sue giornate al mare. Con un post condiviso su Instagram, Vasco ha voluto chiarire un equivoco con parole ironiche ma dirette. “Ci tengo a chiarire una cosa: non faccio parte del ‘biglietto vacanza’ del Kalidria… sono qui solo come ospite pagante. Quello che faccio lo faccio per puro piacere e con la mia disponibilità. Grazie davvero a tutti per l’affetto”, questo il messaggio di Vasco, senza però sottrarsi a foto e selfie con i fan.   Poi, il cantante ha rinnovato il suo amore per la regione, dove torna da anni: “Vengo in vacanza in questa splendida terra da molti anni. Amo questa struttura: immersa nel verde, si mimetizza nella natura con un’architettura straordinaria che rispetta l’ambiente. È diventata la mia seconda casa… e sono orgoglioso di essere cittadino onorario della Puglia Creativa”. E anche qui, con tono ironico, ha voluto ribadire: “Ad agosto sono un cliente… che si nota. Gitante festante e.. ‘pagante’, influencer per gioco e per amore”.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
28.4 ° C
28.8 °
25.9 °
56 %
2.7kmh
40 %
Gio
29 °
Ven
26 °
Sab
22 °
Dom
27 °
Lun
29 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (18)incendio (12)Gaza (12)Eugenio Giani (11)Pisa Sporting Club (11)arresto (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati