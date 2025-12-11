9.1 C
Firenze
giovedì 11 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Vaticano, padre Georg: “Prima che Papa Francesco morisse gli ho chiesto scusa”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Mons. Georg Gänswein e papa Francesco hanno avuto un rapporto conflittuale ma poco prima che il pontefice argentino morisse c’è stata la riconciliazione. Lo ha raccontato lo stesso mons. Ganswein ai margini della presentazione di un volume di omelie inedite di Benedetto XVI: “Con Francesco non era sempre facile il rapporto, ma prima che morisse sono andato da lui e mi sono scusato”. 

“La realtà – ha detto Ganswein, oggi nunzio apostolico in Lituania – è realtà: c’è stato qualcosa che non funzionava e io non ho chiuso gli occhi e ho chiesto scusa”. Padre Georg a giugno è stato a S. Maria Maggiore: “Sono andato sulla tomba di Francesco. E ho pregato”.  

E sulla possibilità di un ritorno a Roma: “Dopo 28 anni a Roma il mio cuore è romano”. “Non sono profeta – ha aggiunto ai margini della presentazione del volume – io ora ho questa bella sfida nei Paesi Baltici e sotto l’aspetto geopolitico c’è una situazione non facile. Sento una certa preoccupazione”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
foschia
9.1 ° C
12.1 °
8.8 °
92 %
1.5kmh
20 %
Gio
10 °
Ven
15 °
Sab
14 °
Dom
14 °
Lun
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1415)ultimora (1295)sport (60)demografica (35)Eurofocus (25)attualità (25)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati