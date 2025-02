Vavassori show a Rotterdam: ‘tweener’ e rovescio al volo. Ora c’è Alcaraz – Video

(Adnkronos) –

Andrea Vavassori show a Rotterdam. Il tennista azzurro ha vinto il primo turno dell’Atp 500 olandese, superando il numero 23 del mondo Felix Auger-Aliassime, costretto al ritiro per un problema fisico e dopo aver vinto il primo set 7-6 e aver perso il secondo 6-4. Agli ottavi di finale Vavassori sfiderà Carlos Alcaraz. Il doppista ha dato vita a uno scambio spettacolare prendendosi gli applausi del pubblico. Sul turno di servizio del canadese, Vavassori risponde profondo e dà il via a uno scambio da fondo campo. L’azzurro poi si è avvicinato a rete e ha tirato fuori uno spettacolare ‘tweener’ al volo, ovvero un colpo tra le gambe, in avanzamento. Dopo la risposta di riflesso di Auger-Aliassime Andrea tira fuori una bella palla corta di rovescio che prende di sorpresa l’avversario e permette a Vavassori di vincere il punto. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)