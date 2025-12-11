7.6 C
Vecchio (Viiv): “RHIVolution per offrire benefici tangibili a pazienti con Hiv”

(Adnkronos) – “Mette a disposizione degli ecosistemi regionali delle risorse volte a tradurre l’innovazione nel campo dell’Hiv in benefici tangibili per le persone” che convivono con la malattia. Lo ha detto Fabio Vecchio, Market Access, Government Affairs and Communications Director di Viiv Healthcare, spiegando l’obiettivo della piattaforma RHIVolution, lanciata da dalla farmaceutica nel 2025. 

Intervenendo a Verona, all’evento nel corso del quale sono stati consegnati i premi legati all’omonimo bando, Vecchio ha sottolineato che con l’iniziativa si può “investire nelle soluzioni che consentono di arrivare ai cambiamenti strutturali necessari a migliorare la vita delle persone con Hiv e a porre fine alla ‘pandemia’, uno degli obiettivi più importanti che Unaids – il programma congiunto delle Nazioni Unite sull’Hiv/Aids- si è data”.  

