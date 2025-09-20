32.4 C
Firenze
sabato 20 Settembre 2025
Vela, Zangrillo: “America’s Cup in Italia sottolinea importanza internazionale nostro paese”

(Adnkronos) – “Per la prima volta il trofeo nautico più importante al Mondo, l’America’s Cup, sarà nel nostro paese. La cornice del Salone Nautico è la location giusta per una presentazione di un evento del genere dove abbiamo l’opportunità di firmare un protocollo tra Confindustria Nautica e America’s Cup event che ribadisce come l’Italia paese stia diventando un riferimento internazionale importante”. Con queste dichiarazioni, rilasciate a margine della firma del protocollo d’intesa tra Confindustria Nautica e America’s Cup Event, Paolo Zangrillo, ministro per la pubblica amministrazione, ha risposto alle domande della stampa in merito all’arrivo in Italia, nel 2027 a Napoli, della più importante competizione di vela al mondo.  Il ministro ha sottolineato, anche, la grandezza del Salone Nautico di Genova: “È l’espressione più genuina e autentica dell’eccellenza italiana. Un appuntamento che ha una rilevanza di tipo internazionale. Questo, per dimensioni e per importanza, è il terzo salone al mondo. Genova ha il potenziale per diventare veramente un punto di riferimento per la nautica internazionale ed è importante per il comparto nautico che è diventato espressione del made in Italy in maniera considerevole”. Non solo prestigio ed eccellenze per il settore nautico ma anche un contributo al Pil nazionale non indifferente: “La partecipazione al prodotto interno lordo del comparto è significativo. Essere qui oggi testimonia l’interesse e l’attenzione che il nostro governo ha verso la nautica”, ha concluso Zangrillo. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

